Александр Лукашенко во время общения с журналистами на субботнике: «У нас нет никаких оснований для роста цен»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Скажу вам откровенно: у нас нет никаких оснований для роста цен. На что могут расти цены? На жилищно-коммунальные услуги? Мною принято жесткое решение: 5 долларов в год, и без моего ведома ни шагу. Конечно, если инфляция будет 20 %, нам придется двигаться. Но у нас нет такой инфляции. Поэтому 5 долларов уже переживали мы, даже в зимнее время. Нет необходимости повышать. И здесь не будет расти потому, что там нет рынка. Там мы сами регулируем цены – государство.

На продукты питания почему должны расти цены? Если 95 % продуктов питания, которые мы потребляем в пищу – наши. Эти 5 % – бананы и прочее. Я вообще туда не вмешиваюсь. Килограмм бананов как стоил доллар, так и стоит. А у тех, кто нам поставляет, пошла конкуренция. Они не поднимут цены потому, что они вылетят с рынка.

Объективно нет причин для роста цен. Рубль у нас пока стабилен. А ожидание. Проведу параллель. Помните, когда мы были вынуждены перейти к более жесткой кредитной политике? Оттуда ожидания по девальвации рубля были. Люди волновались, что будет с рублем. Но сегодня мы уже об этом практически забыли. Да, в России часто кричат, мы слышим это, но уже нет этих колебаний, нет волатильности на валютном рынке, на фондовых рынках.

Более стабильно стало. А ожидания были. Точно так и здесь. В 2017 году нам удалось на приемлемом, запрогнозированном уровне сохранить инфляцию. Еще год – и люди тоже забудут. Будет стабильность. Уже нет той свистопляски с ценообразованием, что была тогда, но пока инфляция еще есть. Я это признаю, понимаю, в этом отношении мы работаем. Вы знаете мои требования: занятость, заработная плата и цены. Все это в увязке в течение года даст результат.