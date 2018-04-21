Александр Лукашенко рассказал журналистам о перспективах сотрудничества Беларуси и Молдовы

Один из вопросов касался итогов официального визита Александра Лукашенко в Молдову. Как на перспективах двустороннего сотрудничества могут сказаться разные политические устремления первых лиц в этом государстве?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается правительства, я встречался с премьером, знаю его очень хорошо. Он к нам приезжал. Нет такого, что он прозападный, чуть ли не в Румынию хочет включить Молдову.

Оба монстра – президент и его команда, премьер и его команда – настроены на то, чтобы Молдова была суверенной и независимой. Все они промолдавские. Ни пророссийские, ни прорумынские, ни проамериканские. Но они хотят, чтобы у них были хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, Беларусью, Украиной и так далее.

Главное, чтобы мы, поняв эту ситуацию, не стали у них требовать: если вы хотите к нам, уходите из Европы. Это как Беларусь или Молдова могут уйти из Европы, если Господь нас там поселил? Мы не должны им таких условий ставить.

Что у нас сейчас получается? Они заключили договор об ассоциации с Европейским союзом. В чем наш интерес? Мы можем там вместе с ними производить нашу продукцию, продавать ее с территории Молдовы в Евросоюз. Это уже выгода на 22 %, потому что европейцы защищены пошлиной от наших товаров на 22 %. Как только мы трактор туда поставляем с территории Беларуси, теряем 22 %.

С Молдовы, если локализация повыше, там вообще нулевая пошлина. Нам это выгодно, и молдоване этого хотят, поэтому мы открываем там предприятия совместные, начиная со сборки. Сегодня 38 % комплектующих они там производят на наш трактор. Для них хорошо: рабочая сила, зарплата. И нам выгодно – мы больше продаем тракторов, автомобилей, машиностроительной техники.