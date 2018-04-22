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Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric

22 апреля 2018 15:07
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Новости Беларуси. Беларусь делает уверенные шаги в цифровизации экономики. Список партнёров Парка высоких технологий пополняется перспективным контактом с крупным американским игроком General Electricсообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric-1

В последнее время компания активно инвестирует в IT-отрасль. Интерес к ПВТ вызван принятием декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Операционный директор электротехнического концерна уже встретилась с руководством парка.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric-4

Стороны обсудили возможность внедрения инновационных решений в разные отрасли экономики. Специалисты американской компании разрабатывают высокоинтеллектуальные системы для медицины, авиации и других сфер.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric-7

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Сейчас одна из основных тенденций в мире – переход компаний, корпораций реального сектора крупных промышленных, энергетических, сельскохозяйственных гигантов в IT-сектор. Начинающееся сотрудничество с General Electric, одним из символов индустриальной экономики, это, само по себе, очень показательно. Вообще, на Беларусь в последнее время стали обращать пристальное внимание и пришли в Беларусь крупнейшие мировые корпорации. По сути, три компании, символы Кремниевой долины – Google, Facebook, Microsoft начали сотрудничество с нашей страной.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric-10

В Парк высоких технологий активно приходят компании и из Кремниевой долины. ПВТ уже сотрудничает с Facebook, благодаря проекту «Маскарад». Побывали на этой неделе в Парке и топ-менеджеры корпорации Google. На встрече, среди прочего, обсуждались вопросы развития экосистемы для белорусских стартапов.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской компанией General Electric-13

# Экономика # Фотофакт # Всеволод Янчевский # Парк высоких технологий в Минске

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