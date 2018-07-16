Новости экономики за 16.07.2018

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси в годовом исчислении продолжает снижаться и бьёт новые рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника

В мае этот показатель обновил исторический минимум, а в июне продолжил движение вниз ещё на три десятых процента и составил 4,1%. Замедлить рост цен в прошлом месяце удалось за счёт уменьшения стоимости плодоовощной продукции в годовом выражении. При этом инфляция была бы ещё ниже, если бы не подорожали водка, мясо и услуги дошкольных учреждений. ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ

Тем временем белорусские банки в июне продолжили повышать ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам в национальной валюте. Одновременно, на фоне снижения ставки рефинансирования, снижаются проценты по кредитам, в том числе потребительским. По мнению экспертов, такое разнонаправленное движение связано с восстановлением кредитной экспансии, которая наиболее заметна в сегменте потребительского кредитования. В корпоративном сегменте тоже происходит восстановление. Спрос со стороны экономики на кредитные ресурсы стимулирует повышенный спрос банков на рублёвую ликвидность. ПОДРАСТАЮЩИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС