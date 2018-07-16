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Новости экономики за 16.07.2018

16 июля 2018 17:46
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси в годовом исчислении продолжает снижаться и бьёт новые рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника

Новости экономики за 16.07.2018-1

В мае этот показатель обновил исторический минимум, а в июне продолжил движение вниз ещё на три десятых процента и составил 4,1%. Замедлить рост цен в прошлом месяце удалось за счёт уменьшения стоимости плодоовощной продукции в годовом выражении. При этом инфляция была бы ещё ниже, если бы не подорожали водка, мясо и услуги дошкольных учреждений.

ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ

Новости экономики за 16.07.2018-4

Тем временем белорусские банки в июне продолжили повышать ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам в национальной валюте. Одновременно, на фоне снижения ставки рефинансирования, снижаются проценты по кредитам, в том числе потребительским. По мнению экспертов, такое разнонаправленное движение связано с восстановлением кредитной экспансии, которая наиболее заметна в сегменте потребительского кредитования. В корпоративном сегменте тоже происходит восстановление. Спрос со стороны экономики на кредитные ресурсы стимулирует повышенный спрос банков на рублёвую ликвидность.

ПОДРАСТАЮЩИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Новости экономики за 16.07.2018-7

В Беларуси в 2018 году растёт число предпринимателей. В отличие от 2017 года, когда рост наблюдался только в Минске и Минской области, в этом году их количество увеличилось во всех регионах. Больше всего предпринимателей по-прежнему работает в Минске. Меньше всего – в Витебской области. Стоит отметить, и появление новой тенденции: в целом по стране сокращается количество ИП, занятых в торговле, но прибывает число тех, кто открывает бизнес в других отраслях.

# Экономическая рубрика # Экономика # Александр Савицкий # Фотофакт

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