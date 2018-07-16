«Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника

Новости Беларуси. Долгосрочные прогнозы говорят о том, что спрос на калийные удобрения будет постоянно увеличиваться, а новые шахтные стволы дополнительно позволят обеспечить добычу до 8 миллионов тонн руды в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.