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«Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника

16 июля 2018 17:46
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Новости Беларуси. Долгосрочные прогнозы говорят о том, что спрос на калийные удобрения будет постоянно увеличиваться, а новые шахтные стволы дополнительно позволят обеспечить добычу до 8 миллионов тонн руды в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника-1

Немаловажен и социальный аспект. Отработка запасов нового рудника позволит создать на длительный срок примерно полторы тысячи рабочих мест. Проект предусматривает строительство новых дорог и линий электропередачи, а также газификации ближайших населённых пунктов. Общая продолжительность строительства составит 9 лет, а расчетный срок службы рудника – 38 лет.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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