«Беларуськалий» подготовил проект строительства нового рудника

Новости Беларуси. Долгосрочные прогнозы говорят о том, что спрос на калийные удобрения будет постоянно увеличиваться, а новые шахтные стволы дополнительно позволят обеспечить добычу до 8 миллионов тонн руды в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немаловажен и социальный аспект. Отработка запасов нового рудника позволит создать на длительный срок примерно полторы тысячи рабочих мест. Проект предусматривает строительство новых дорог и линий электропередачи, а также газификации ближайших населённых пунктов. Общая продолжительность строительства составит 9 лет, а расчетный срок службы рудника – 38 лет.
Больше новостей экономики за 16 июля здесь