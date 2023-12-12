Новости экономики за 12.12.2023

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Внешняя торговля Беларуси развивается сбалансировано. По итогам октября сложилось положительное сальдо. Как в стране планируют повышать эффективности экспорта молочной продукции? И как в целом изменилась белорусская промышленность за последние 30 лет?

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в октябре сложилось положительным в размере почти 57 миллионов долларов. Внешняя торговля развивается сбалансировано: за 10 месяцев общее положительное сальдо товаров и услуг составило 665,7 миллиона долларов. Поддержку белорусскому экспорту в условиях санкций оказывают Россия и Китай. Они же вкупе с Турцией помогают нам решить вопросы с импортом. В следующем году Беларусь хочет нарастить валютную выручку, в том числе за счет продаж в африканские страны. Для финансовой поддержки экспортеров выделено 360 миллионов рублей.

В МИНЭКОНОМИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ БЕЛОРУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 30 ЛЕТ

Почти в три раза вырос объем промышленного производства в стране за последние 30 лет. По результатам исследования Минэкономики, рентабельность белорусской промышленной продукции за эти годы увеличилась на 3 % и составила 10,6 %. Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий позволила увеличить глубину переработки нефти и занять лидирующие позиции на рынке ЕАЭС по качеству выпускаемого моторного топлива. Выпуск калийных удобрений увеличился почти в 1,3 раза. За все это время открыли два рудника, а также освоили Петриковское месторождение калийных солей. Объем производства фармацевтической промышленности с 2016 по 2020 год увеличился в 1,7 раза. Экспорт лекарств стал больше в 1,8 раза.