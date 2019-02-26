«В индустриальном парке проект окупится в разы быстрее»: какие льготы получают компании в «Великом камне»

Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в центр притяжения бизнесменов со всего мира. США, Китай, Германия, Израиль – и это только шорт-лист стран, чьи компании недавно прописались в индустриальном парке «Великий Камень».

Несколько лет назад о создании китайско-белорусского бизнес-города говорили, как о мечте, которой хорошо бы когда-нибудь сбыться. Но приходит 2014 год, а с ним – реальные планы. Будущий индустриальный парк получает название «Великий камень». Так называется деревня неподалёку. Вместе с новым именем приходят первые задачи и первые инвестиции.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Первое, с чего мы начали строить в 2015 году – это инфраструктура. Дороги, инженерные сети, сооружения. Потому что не было ни электроэнергии, ни воды. Следующим шагом мы начали строить производственные корпуса, офисные здания рядом. И полтора года назад мы первые, как компания по индустриальному развитию парка, переехали в парк и своим примером показали, что здесь уже можно размещаться, осуществлять постоянную трудовую деятельность. После этого потянулись первые резиденты. Одним из первых якорных так называемых групп был «Чайна Мерчантс Групп», который сейчас развернул свой логистический центр – это склады, гостиница, выставочный комплекс. Потом уже потянулись первые производства. Сначала это на арендных площадях, и первые, которые уже строятся и запускают в эксплуатацию – это «МАЗ–Вейчай», это производство суперконденсаторов «Chengdu», это «Рухтех», американский «IPG Photonics». То есть этот процесс пошёл.

Цель понятна и проста: превратить Беларусь в узловой центр пояса «Шёлкового пути». Об этом говорят названия двух проспектов – Минский и Пекинский. Принцип улиц также понятен – Сапфировая, Рубиновая и Малахитовая. По обеим сторонам уже возвышаются офисные и производственные помещения иностранных и белорусских компаний-резидентов. Кирилл Коротеев:

На сегодня у нас 42 резидента. Сумма заявленных инвестиций – более 1 млрд долларов. По итогам прошлого года освоено 441 млн долларов. Из них половина – это инвестиции совместной компании. Это в инфраструктуру, в такие корпуса, в недвижимость. Всё остальное – это инвестиции резидентов и небольшие затраты бюджета китайского, бюджета Республики Беларусь на введение внешней инфраструктуры. То есть практически половина из заявленного объема инвестиций – это уже факт. По статистике мы идём в рост. В каких-то показателях – в два раза, в каких-то – в несколько. По инвестициям – это только начало. Это те первые производства, первые инвестиции, которые уже освоены. А буквально – это десяток резидентов, которые вышли на предвыпускной этап. А все остальное ещё впереди, это перспектива этого и 2020 года.

Количество резидентов растёт, а вот приоритеты непоколебимы. Всё-таки, строится парк с приставкой «техно», а значит и предприятия здесь ждут инновационные. Среди наиболее интересных сфер – электроника, машиностроение, биотехнологии, IT и фармацевтика.

Кирилл Коротеев:

Конечно, это всё высокие производства, это производства, как называется, завтрашнего дня. То есть это то, что не составляет конкуренцию традиционному сектору экономики Республики Беларусь. Вторым эшелоном идут сопровождающие проекты, которые не относятся к критериям резидентства – обслуживающая инфраструктура: кафе, ресторан.

Для резидентов строят производственные помещения. Здесь уже созданы все необходимые условия для работы, в том числе свет, вода и вентиляция. Компании-арендатору остаётся только привезти всё необходимое оборудование и можно приступать к работе. Тем более с такими льготами, как в «Великом камне», поработать пока нельзя ни в одной точке мира. Кирилл Коротеев:

Индустриальный парк – это особая экономическая зона, есть набор преференций по налогам, по таможенным платежам, по заработной плате – для привлечения высококвалифицированного персонала. Это ряд позиций, которые привлекают с точки зрения окупаемости. Потому что проект, который может быть реализован в других условиях, он здесь, в индустриальном парке окупится в разы быстрее. Есть определённые преференции в части энергоносителей, насколько Беларусь может себе позволить. На данном этапе – самое главное преимущество, пока не приступили к массовому производству товаров и работе услуг – это скорость строительства. Можно быстро решить вопросы, которые в обычных условиях могут затянуться на годы. Инвестор пришёл, увидел своими глазами, попробовал, принял решение о дальнейшем инвестировании.

То, что инвесторы могут остаться здесь надолго, знали сразу. Поэтому параллельно с офисами и складами начали расти объекты инфраструктуры. Уже этим летом на территории парка появится первый жилой дом на 186 квартир. Он станет подарком Китайской Народной Республике для резидентов «Великого Камня». Тянь Цзяци, директор представительства ООО «25-ая Компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству»:

Это новый и современный проект. Здесь впервые будут использоваться геотермальные источники энергии. Строительство этого дома принесёт огромную пользу всем, ведь здесь будут жить сотрудники и наших компаний, в том числе. Кроме того, в доме разместят фельдшерский пункт, пост охраны и почтовое отделение.