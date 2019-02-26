Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

Новости Беларуси. Проект «Умный устойчивый город» объединит разные электронные сервисы: от экологии до безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примеры уже есть. На остановках установлены электронные табло, трафик оптимизируют видеокамеры и умные светофоры, разработаны электронные сервисы в сфере ЖКХ и общественной безопасности. Дальнейшие шаги по внедрению современных технологий и смарт-разработок в Минске 26 февраля обсуждают на международной конференции.

Фарид Нахли, представитель регионального отделения международного союза электросвязи:

Касательно белорусских городов, здесь очень хорошо развита инфраструктура и большой задел для этого есть. Сейчас это все на уровне информационных систем, на уровне обучения населения использованию технологий. Я думаю, очень хорошие перспективы и у Минска, и у других городов.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Это те технологии, которые позволяют нам более качественно жить, изучая международный опыт. Хоть, безусловно, у нас уже достаточно опыта для того, чтобы это применять. Но хотелось бы для большей эффективности понять ту модель, которая приемлема в наших условиях, и дальше пытаться масштабировать на другие города.