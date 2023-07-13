В ходе уборочной в Беларуси собрали уже почти 400 тысяч тонн зерна нового урожая

Новости Беларуси. Без малого 400 тысяч тонн зерна нового урожая уже в закромах. Хозяйства Беларуси активно включились в уборочную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в очереди на жатву – озимый рапс. Это культура, которая вызревает первой.

Золотые колосья хлеборобы сняли уже со 104 тысяч гектаров. Это почти 65 % от посевной площади. Средняя урожайность ячменя по стране – порядка 38 центнеров с гектара. Постепенно приступают аграрии и к сбору озимого рапса. Комбайны выходят в поля по мере созревания стручков. На этот день обработали более 8 000 гектаров полей – почти 2,5 % к уборочной площади. Намолот – около 13 тысяч тонн. Также хозяйства активно заготавливают кормовую базу. План по сену выполнен на 31 %, сенажу – 53 %. Всего в 2023 году планируется получить из трав 9,6 миллиона тонн кормовых единиц.