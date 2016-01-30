В Гродно ведущие экономисты помогают предпринимателям правильно организовать собственное дело

Новости Беларуси. Как правильно составить бизнес-план и какая модель развития оптимальна в нынешних экономических условиях. В Гродно ведущие экономисты помогают предпринимателям в ведении собственного дела. На обучающие семинары приглашают всех желающих, где на конкретных примерах разъясняют законы рынка.

Своим предприятием Владимир Сычевский руководит уже несколько лет. Его торговая компания успешно работала сразу по многим направлениям. Но в последнее время конкурировать на рынке стало сложнее. Помощь профессиональных экспертов пришлась как никогда кстати.

Владимир Сычевский, директор торговой компании (Гродно):

Обменявшись практическими наработками, безусловно, мы для себя определим новые ниши, где мы не дорабатываем, где надо немножко ускориться.

Опытные бизнесмены понимают: пора перестать витать в долларовых облаках.

Валерий Косяк, директор торгового центра (Лида):

В условиях жесткой конкуренции с розничными сетями, с предприятиями общественного питания заставляет меня как руководителя что-то новое даже через науку узнать. Научные познания они никогда любому руководителю не помешают, дадут толчок к развитию, может быть, в том направлении, где мы, в общем-то, и не думали об этом.

А вот Виктор Иодковский называет себя начинающим бизнесменом. У руля компании меньше года. И экономических знаний при ведении бизнеса, признается, не хватает.

Виктор Иодковский, директор торговой компании (Гродно):

Обмен опытом с коллегами, с экономистами позволит нам не остаться на месте. Какие-то подсказали нам шаги выхода из сложившейся ситуации, чтобы дальше развиваться.

Как правильно открыть свое дело, как выбрать нишу — такие советы помогут новичкам. Ведь в конечном итоге, это новые рабочие места и налоговые поступления.

Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Мы сегодня готовы предложить реальному сектору экономики практико-ориентированные мастер-классы, семинары по проблемным вопросам, по типичным ошибкам, по механизму их нейтрализации.

Подставить плечо бизнесменам и тем, кто только планирует начать свое дело специалисты готовы в любое время. Особенно сегодня — когда в непростых экономических условиях за каждое рабочее место приходится бороться. А ведь сколько случаев, признаются эксперты, когда оставшиеся без работы люди, не опускают руки, а, начав все сначала, открывают свой бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.