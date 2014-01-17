В Гродно прибыла правительственная делегация из Ганьсу – одной из ведущих китайских провинций по производству сельхозпродукции

Новости Беларуси. В Гродно 17 января говорили о сельском хозяйстве. В городе с визитом правительственная делегация провинции Ганьсу. Этот регион Китая считается одним из ведущих по производству сельхозпродукции. И опыт Гродненщины, которая слывет самым успешным белорусским регионом в этой сфере, по мнению гостей, был бы весьма полезен.

Китайские партнеры намерены познакомиться с сельхозпредприятиями, изучить развитие животноводства в регионе. Заинтересовал их и наш опыт переработки продуктов питания. Социальная сфера на селе тоже не останется без внимания. В планах – посещение нескольких агрогородков, изучение их структуры и эффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Чживу, министр департамента коммерции правительства провинции Ганьсу КНР:

Отношения между нашими странами очень дружественные, и поэтому мы здесь. Более того, Гродненскую область и провинцию Ганьсю связывают тесные побратимские связи. Наша провинция – это сельскохозяйственный регион. А на Гродненщине, как мы знаем, очень высокая культура земледелия. Мы хотим изучить весь ваш сельскохозяйственный опыт: от животноводства и растениеводства до переработки сельхозпродукции. Еще мы намерены наладить культурные связи и договориться о партнерстве в сфере образования.

Белорусско-китайские отношения за последнее время активного развиваются. Товарооборот между странами вырос в 100 раз и достиг 3 миллиардов долларов. Государства объединяют десятки совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, промышленности.