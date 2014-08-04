Беларусь окажет содействие в обеспечении экономики Украины нефтепродуктами

Новости Беларуси. О перспективах двустороннего сотрудничества 4 августа речь шла во время телефонного разговора Президентов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили торговые отношения между странами, а также взаимодействие в рамках Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание главы государств уделили теме поставок нефтепродуктов из Беларуси в Украину. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна понимает остроту этого вопроса с учетом уборочной кампании и поэтому, несмотря на внутренние потребности, окажет содействие Украине в обеспечении ее экономики нефтепродуктами.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Петр Порошенко во время телефонного разговора поблагодарил Александра Лукашенко за содействие проведению в Минске в минувший четверг заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что эти консультации могут продолжиться и принести конкретные результаты.