4 августа на совещании у Президента обсудили новый инвестпроект на территории «Горизонта»

Новости Беларуси. В Минске на площадях объединения «Горизонт» появится многофункциональный комплекс. 4 августа Александр Лукашенко поручил доработать инвестиционный проект по его возведению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О соответствующих планах главе государства докладывали первый вице-премьер Владимир Семашко, председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон, председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, помощник Президента Кирилл Рудый и гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я еще раз подчеркиваю, что это очень выгодное место, лакомый куском для любого инвестора. Поэтому, поскольку я не совсем понимаю ваш замысел и поскольку это очень привлекательное место для реализации инвестиционного проекта, я хотел бы послушать ответственных людей: что мы там будем строить, что сейчас там находится и происходит с этими строениями (это же не свободная территория), и на каких условиях мы будем привлекать инвестора? Вот я хочу разобраться: то ли мы строим, кто будет строить, как будет строиться этот объект и что получит от этого государство. Государство или город Минск должны получить от реализации этого проекта все.

Проект многофункционального комплекса охватит территорию в 8 гектаров, проходящую по улицам Красная, Машерова, Куйбышева, Киселева. Здесь предполагается разместить жилые помещения, оказывать различные услуги: торговли, оздоровления, питания, бытового обслуживания. Соответственно, в столице появятся новые рабочие места, потребуется строительство автостоянок, в том числе подземных.

Изменения стали возможны за счет планового выноса определенных предприятий за пределы города и высвобождения производственных площадей.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Рядом находится еще одна крупная инвестиционная площадка - это троллейбусное депо №1. Вы, как жители города Минска, имели возможность обратить внимание на то, что оно уже на протяжении длительного времени не используется. Эту территорию мы будем рассматривать и рассматриваем в комплексе с освоением площадки «Горизонт». Это будет единый инвестиционный проект нашей страны, в котором будут активное участие принимать Минский городской исполнительный комитет и белорусские банки. Вся расчетная прибыль, которая будет получена в результате этого проекта, будет направлена на развитие города, его промышленного потенциала в том числе.