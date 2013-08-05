В Гроденской области сотни тонн зерна мокнут под доджем из-за недостроенных вовремя зерносушильных комплексов

Новости Беларуси. Строительно-монтажные работы нового зерносушильного комплекса не останавливаются ни на минуту. Бригады трудятся даже в проливной дождь. А все потому, что сроки сдачи объекта катастрофически затягиваются. Сначала это был июль, затем открытие перенесли на август. Но сегодня не готовы даже подъездные пути.

Андрей Колодинский, и.о. директора Свислочской ПМК № 162:

На сегодняшний день не оплачены даже те строительные работы, вот как мы видим, фундаменты, бетон и благоустройство сейчас будем делать. На сегодня нет финансирования. Вкладываем свои средства, ну тут как бы не большие, ну, бетонные работы, но все равно отрываем людей от других объектов, на которых они гораздо, может быть, нужнее были бы.

Явно затянул заказчик и с проектом комплекса. Больше месяца определяли место строительства. В итоге нашли участок, мягко говоря, не совсем пригодный, с одной стороны – выгребная яма, с другой – болото.

Виктор Пивко, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Гродненской области:

Не вовремя, только к 1 июня был готов фундамент. И, в принципе, мы видим, что монтажники успели сушилку смонтировать, но вот строительные организации не успели сделать благоустройство, для того чтобы сушить на этой сушилке зерно. То есть средства вложены, но сушилка на данный момент не работает.

Из-за несогласованных действий районной власти и строителей в минусе оказалось местное хозяйство. Имеющиеся старые сушилки просто физически не могут справиться с высокой урожайностью.

Здесь на площадке примерно 150 тонн зерна, это суточная норма намолота для данного хозяйства. И все оно из-за нехватки мощности старых сушильных комплексов оказалось под проливным дождем.

Дмитрий Турок, и.о. директора сельхозпредприятия «Совхоз Великосельский»:

В нашем хозяйстве есть на сегодняшний день два зерносушильных комплекса – это польская сушилка производительностью 30 тонн в час и так называемая «итальянка» – 20 тонн в час. Они у нас дизельные, и с нашим объемом и урожайностью при 40 центнеров мы просто-напросто не справляемся с этим. При введении нового сушильного комплекса, сроки уборки могли бы мы сократить.

Пока же зерно с полей все еще свозится на неподготовленную площадку под открытым небом. Здесь скопились такие объемы, что полностью укрыть урожай от дождя уже невозможно.

Зерно, конечно, постепенно уберут, но затраты на дополнительную сушку лягут бременем на хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.