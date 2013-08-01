Прямой эфир

На заседании Мингорисполкома Николай Ладутько поручил сделать акцент на модернизации предприятий

01 августа 2013 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не справились с планом. Из 20 показателей социально-экономического развития в Ленинском районе Минска достигнуты только 8. Это сегодня стало основной темой выездного заседания Мингорисполкома.

Николай Ладутько поручил усилить мониторинг неэффективно используемых земель и сделать акцент на модернизации предприятий. Обсуждались также вопросы строительства жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Дорохович, первый заместитель главы администрации Ленинского района:
Основные моменты, которым мы уделяем внимание на сегодняшний день, это экспорт продукции, экспорт услуг. Это наши две основные, главные темы на сегодняшний день. Это модернизация, упор мы делаем большой. работаем над снижением издержек, над снижением основных расходов. Сегодня должно быть эффективное производство. Мы видим пути, видим резервы.

# Экономика # Мингорисполком # Александр Дорохович

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выросли размеры минимальных потребительских бюджетов и бюджет прожиточного минимума
01 августа 2013 06:53

В Беларуси выросли размеры минимальных потребительских бюджетов и бюджет прожиточного минимума

Льняные заводы Беларуси будут объединены в региональные холдинги
31 июля 2013 17:22

Льняные заводы Беларуси будут объединены в региональные холдинги

Белорусская железная дорога приобретет у Китая 18 электровозов
31 июля 2013 11:12

Белорусская железная дорога приобретет у Китая 18 электровозов