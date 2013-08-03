Уборочная кампания в Беларуси приближается к экватору: собрано 3 млн 300 тысяч т зерна

Новости Беларуси. 3 млн 300 тысяч тонн зерна и более 40% урожайных полей. Уборочная кампания в Беларуси приближается к экватору. Полумиллионный рубеж преодолели уже четыре региона: это Минская, Гомельская, Брестская и Могилевская области.

В лидерах пока Минщина. На счету хлеборобов свыше 700 тысяч тонн зерна. А по урожайности впереди всех Гродненский регион. Здесь показатель в среднем достигает 43 центнеров с гектара.

В целом по стране аграрии в 2013 году намерены собрать более 9 млн т урожая зерновых. Число экипажей-тысячников в республике растет. Они появились уже практически в каждом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.