В некоторых хозяйствах Гродненской области жатва продолжается даже ночью

Новости Беларуси. Закат солнца – не повод останавливать жатву. Несколько знойных дней в Гродненской области позволили хозяйствам убирать зерновые далеко за полночь. И это не способ выбиться в лидеры, утверждают аграрии, а рациональное использование времени.

Василий Свирид, председатель СПК «Свислочь»:

Зерно сухое, по зерну техника может работать практически до утра.

За десятилетия руководства хозяйством Василий Свирид научился безошибочно определять время, до которого комбайны могут находиться в поле. В зависимости от погоды, работы прекращаются сразу после заката, а могут продолжаться далеко за полночь.

Василий Свирид, председатель СПК «Свислочь»:

Сложности данной уборки сложились еще весной, когда вот это поле было практически все залито водой. Вода была на расстоянии 3-4 километров, сухого места не было. Я удивляюсь, как эта пшеница еще выжила и дает по 70 центнеров с гектара.

Что на комбайнах, что на грузовиках – сплошь семейные династии. Для работы в поле после заката нужен опыт. Иван Скоржинский признается: первые азы уборки зерновых получил еще в 70-х от своего отца. С 15 лет работал у него помощником. Поэтому сразу после армии доверили собственный комбайн. Сегодня за спиной уже 27 сезонов.

Иван Скоржинский, механизатор СПК «Свислочь»:

Днем насохши все, у комбайна производительность больше, скорость можно дать. А вечером уже отходит все это постепенно, уже надо скорость меньшую, потому что потери будут большие.

Чтобы не только убрать, но и сохранить зерно без потерь, и комбайны, и грузовики, и зерносушильный комплекс должны работать как единый механизм.

Вадим Снитко, агроном-семеновод СПК «Свислочь»:

Комбайны в поле работают и до часа ночи, а зерносушильный комплекс работает круглосуточно. Конвейерная работа не останавливается ни на минуту. В ночную смену высушивается зерно, которое было убрано днем.

Так же оперативно работают во всех хозяйствах Гродненского района. Здесь уборочная кампания подходит к своему экватору. Средняя урожайность – около 60 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель в республике. А на отдельных участках намолачивают и по 80-90 центнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.