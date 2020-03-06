Оксана Бичун: «На внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Бичун о развитии внутреннего туризма: «Нужны идеи»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:

Сегодня профессионалы своего дела, субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры, в принципе это, как бы, из профессиональной гордости занимаются внутренним туризмом. Просто для того чтобы тоже применить свои профессиональные знания и удовлетворить потребности населения, потребителей, заказчиков своих. Но, конечно, те доходы это не приносит. Мы работаем, хотя бы, в себестоимость, для того чтобы покрыть затраты, необходимые для организации данного тура. И причина в определённой ментальности, которая сложилась у наших поставщиков услуг. Потому что вопрос, ведь, туроператор когда формирует тур, его не только формировать нужно, его нужно и продвинуть, его нужно правильно сформулировать и правильно положить на бумажный носитель, в Интернете разместить и так далее, рассказать об этом заказчику. Для этого тоже необходимы средства, мы делаем это за счёт собственных средств. Потому что на внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает, в основном. И вопрос в том, что именно в изменении ментальности… Бизнес – это игра не только в одни ворота. Чтобы всем было выгодно.

Поэтому здесь важно, чтобы поставщики услуг делились своим комиссионным вознаграждением. И это было правильно, это было цивилизованно – заключать договоры комиссии, которые у нас, в Беларуси, к сожалению, не приняты. И просто каждый поставщик услуги считает, что он только должен зарабатывать. А то, что к нему привели туристов и заказчиков – это считается ненужно. То есть мы, как бы, альтруисты. Но нам тоже надо платить налоги, содержать кадры, растить профессионалов, платить за аренды и так далее.

Поэтому, конечно, это диалог, который сегодня мы должны вместе провести. И очень рада, что слышат сегодня и депутаты, и власть, которая, в общем-то, регулирует нашу отрасль. Поэтому с этим нужно немножко нам помочь, чтобы вовлечь всех в организацию внутреннего туризма. Страна от этого только выиграет.