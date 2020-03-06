Новости экономики за 06.03.2020
Новости Беларуси. Почему в феврале снизились золотовалютные резервы? По улицам какого английского города будет колесить белорусский электробус? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В феврале золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 4,7%
БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС БУДЕТ ИСПЫТАН НА УЛИЦАХ АНГЛИЙСКОГО НОТТИНГЕМА
Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по улицам Ноттингема. Город уже 10 лет использует подобный транспорт, поэтому муниципальное руководство с энтузиазмом отнеслось к предложению испытать новые машины.
Кроме того, в нашем электробусе воплощена технология, которую до сих пор в Ноттингеме не использовали. Это поднимающиеся зарядные штанги. Местные специалисты хотят оценить их экономическую эффективность. В случае успеха они начнут переговоры с крупными автобусными операторами Великобритании о продаже такой техники. Опытный образец городу уже поставлен. Сейчас зарядное устройство проходит сертификацию, по окончании которой начнется экспериментальная обкатка.
370 объектов госнедвижимости в 2020 году планируется продать по 27 рублей
ЛУКА-СЕВКА В ЭТОМ ГОДУ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
Лука-севка в этом сезоне должно хватить всем. Помня прошлогодний ажиотаж, и как следствие, возникший дефицит, в 2020 году одно из основных предприятий-импортеров семян увеличило закупку на 30 %.
Кроме того, антимонопольное ведомство совместно с облисполкомами решили держать этот вопрос на контроле. Сейчас в продаже есть пять наименований такой продукции. Средняя розничная цена от 3 до 8 рублей за килограмм.