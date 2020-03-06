Прямой эфир

Новости экономики за 06.03.2020

06 марта 2020 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему в феврале снизились золотовалютные резервы? По улицам какого английского города будет колесить белорусский электробус? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 4,7%

БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС БУДЕТ ИСПЫТАН НА УЛИЦАХ АНГЛИЙСКОГО НОТТИНГЕМА

Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по улицам Ноттингема. Город уже 10 лет использует подобный транспорт, поэтому муниципальное руководство с энтузиазмом отнеслось к предложению испытать новые машины.

Новости экономики за 06.03.2020-1

Кроме того, в нашем электробусе воплощена технология, которую до сих пор в Ноттингеме не использовали. Это поднимающиеся зарядные штанги. Местные специалисты хотят оценить их экономическую эффективность. В случае успеха они начнут переговоры с крупными автобусными операторами Великобритании о продаже такой техники. Опытный образец городу уже поставлен. Сейчас зарядное устройство проходит сертификацию, по окончании которой начнется экспериментальная обкатка.

370 объектов госнедвижимости в 2020 году планируется продать по 27 рублей

ЛУКА-СЕВКА В ЭТОМ ГОДУ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ

Лука-севка в этом сезоне должно хватить всем. Помня прошлогодний ажиотаж, и как следствие, возникший дефицит, в 2020 году одно из основных предприятий-импортеров семян увеличило закупку на 30 %.

Новости экономики за 06.03.2020-4

Кроме того, антимонопольное ведомство совместно с облисполкомами решили держать этот вопрос на контроле. Сейчас в продаже есть пять наименований такой продукции. Средняя розничная цена от 3 до 8 рублей за килограмм.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов
06 марта 2020 11:58

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Оксана Бичун: «На внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает»
06 марта 2020 11:03

Оксана Бичун: «На внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает»

Азербайджан поставит в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти
06 марта 2020 10:34

Азербайджан поставит в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти