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Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

06 марта 2020 11:58
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов в сфере космических технологий у новинки нет.

Аппарат напоминает кинокамеру, однако вместо художественного кадра делает термоснимки. Пирометр способен за миллионную долю секунды уловить измерения температуры объекта на расстоянии до 5 метров.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-1

Изобретение – одно из направлений работы наших ученых в рамках программы Союзного государства по развитию космических технологий. Прибор сможет найти применение не только в космической промышленности, но и в других сферах, где необходимо точно и быстро измерить высокие температуры.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-4

Евгений Баранышин, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
Может найти свое применение при производстве, конструировании, то есть исследовать различные тепловые нагрузки на различные конструкции в процессе как производства, так и испытаний каких-то тепловых. Это могут быть процессы напыления либо процессы сварки. Например, лазерная точечная сварка либо лазерная точечная обработка поверхности.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-7

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-9

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-11

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
У нас порядка 26 заданий. Каждое из них будет закончено каким-то определенным изделием либо прибором. Разрабатывается большое количество элементов, сенсоров, датчиков для измерения лучистого потока, для измерения фотоумножителей.

В октябре мы будем проводить космический конгресс. Организована выставка, где все образцы изделий, устройств и элементов, которые мы сделали по технологии, будут представлены.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-14

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-16

Белорусские и российские ученые приступили к формированию очередной союзной программы по развитию космических технологий. Следующий шаг – создание сверхточных спутников, которые позволят определять концентрацию химических элементов в атмосфере. Это поможет с высокой вероятностью прогнозировать природные катаклизмы и более эффективно следить за экологической ситуацией в стране и мире.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-19

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-21

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов-23

# Белорусская наука # Экономика # Евгений Баранышин # Олег Пенязьков # Фотофакт

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