Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов в сфере космических технологий у новинки нет. Аппарат напоминает кинокамеру, однако вместо художественного кадра делает термоснимки. Пирометр способен за миллионную долю секунды уловить измерения температуры объекта на расстоянии до 5 метров.

Изобретение – одно из направлений работы наших ученых в рамках программы Союзного государства по развитию космических технологий. Прибор сможет найти применение не только в космической промышленности, но и в других сферах, где необходимо точно и быстро измерить высокие температуры.

Евгений Баранышин, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:

Может найти свое применение при производстве, конструировании, то есть исследовать различные тепловые нагрузки на различные конструкции в процессе как производства, так и испытаний каких-то тепловых. Это могут быть процессы напыления либо процессы сварки. Например, лазерная точечная сварка либо лазерная точечная обработка поверхности.

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:

У нас порядка 26 заданий. Каждое из них будет закончено каким-то определенным изделием либо прибором. Разрабатывается большое количество элементов, сенсоров, датчиков для измерения лучистого потока, для измерения фотоумножителей. В октябре мы будем проводить космический конгресс. Организована выставка, где все образцы изделий, устройств и элементов, которые мы сделали по технологии, будут представлены.