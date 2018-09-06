В Дзержинске пятиклашки изучали финансовую грамотность вместе с «Белагропромбанком»

Новости Беларуси. Как сохранить и приумножить свое благосостояние. Нюансы о финансах. «Белагропромбанк» продолжает национальную образовательную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятый год к ряду пятиклассники в разных регионах Беларуси в игровой форме азы финансовой грамоты постигают вместе с сотрудниками банка. В этот раз выбор пал на дзержинскую гимназию.



Егор Кузовков, ученик 5 класса гимназии Дзержинска:

У папы и у мамы зарплата через несколько дней будет, так я им одолжил деньги, как в банке можно сказать, иногда с процентами возвращают.



Такой серьезный подход к личным накоплениям, несмотря на юный возраст у пятиклассника Егора. Доступно и занимательно на серьезные, казалось бы, взрослые темы с пятиклассниками Дзержинской гимназии говорили представители «Белагропромбанка» во время урока финансовой грамотности.

Нина Лесун, заместитель начальника региональной дирекции по минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Пятый год наш банк проводит эту акцию. Это вот те вложения – доход, прибыль, отдачу – от которых мы получим спустя годы, потому что эти дети возможно придут к нам работать, они будут клиентами нашего банка.

Подобные уроки проводят в основном для пятиклассников, ребята как раз находятся в самом пытливом возрасте и переходят не только из начальной школы в старшую, но и во взрослую жизнь, где без денег никуда.

Людмила Повхлеб, директор гимназии Дзержинска:

Сегодня я для себя многое узнала: как пользоваться, как приумножать и хранить денежные средства, потому что для меня, как для руководителя гимназии, очень важны эти знания, чтобы пополнять материальную базу нашего учреждения.

«Белагропромбанк» по праву носит звание самого детского банка страны – разработана детская сберегательная программа «Расти большой», кроме того банк дает возможность ребенку пользоваться свое личной пластиковой картой.

Школьники:

Было очень интересно. Нам рассказывали про карточки, как можно деньги сэкономить.

Узнала, что есть детская карточка. Обязательно попрошу у родителей ее приобрести.

У каждого из этих ребят наверняка еще остались вопросы, но основа уже заложена. Для тех же, кто хочет знать больше в подарок – настольная книга «Твае першыя фінансы». Под яркой обложкой – увлекательные белорусскоязычные сказки, ребусы, головоломки и финансовый словарик.