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Определён срок действия чеков «Имущество»

05 сентября 2018 16:47
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Новости Беларуси. Чековая приватизация, которая длится более 20 лет, подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок действия чеков «Имущество» определен до 30 июня 2019 года.

Определён срок действия чеков «Имущество»-1

После этой даты нереализованные ценные бумаги компенсирует государство по номинальной стоимости 44 копейки. Пока же их всё ещё можно обменять на акции приватизируемых ОАО, в перспективе получать от таких акций дивидендный доход. Либо дождаться окончания срока обращения чеков и предъявить их государству к компенсации.

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Экономика # Фотофакт

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