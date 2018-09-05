Определён срок действия чеков «Имущество»

Новости Беларуси. Чековая приватизация, которая длится более 20 лет, подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок действия чеков «Имущество» определен до 30 июня 2019 года.

После этой даты нереализованные ценные бумаги компенсирует государство по номинальной стоимости 44 копейки. Пока же их всё ещё можно обменять на акции приватизируемых ОАО, в перспективе получать от таких акций дивидендный доход. Либо дождаться окончания срока обращения чеков и предъявить их государству к компенсации.