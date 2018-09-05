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Новости экономики за 05.09.2018

05 сентября 2018 16:47
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Новости Беларуси. Импортозамещение в действии. В Беларуси планируют создать производство активированного угля из торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определён срок действия чеков «Имущество»

Новости экономики за 05.09.2018-1

Сейчас проект на стадии разработки. По уровню добычи торфа Беларусь занимает второе место в Европе, уступая лишь Финляндии. В планах до 2020 года разработать дополнительно месторождения на территории  900 гектаров. Теплом и энергией из торфа обеспечены около миллиона жителей страны. Производственные мощности позволяют добывать порядка 2,5 млн тонн торфа и производить до полутора миллионов тонн топливных брикетов в год. 

ЧЕРНИЧНЫЙ БУМ

Новости экономики за 05.09.2018-4


«Белкоопсоюз» закупил у населения рекордное количество черники. В 7 раз больше, чем годом ранее. Почти 2 тысячи тонн. Выгоднее всего было сдавать первую ягоду.

Цена на нее, как правило, высокая. Правда, в любом случае диктует ее рынок, а также спрос в странах Европы и Балтии. Реализуется в розницу черники только 10%, остальное идет на экспорт.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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