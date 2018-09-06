Урожай-2018: Беларусь рассчитывает получить почти 2 миллиона тонн овощей

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает в 2018 году получить более 6 миллионов тонн картофеля и почти 2 миллиона тон овощей. Собранный урожай позволит обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и экспортные поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По многим культурам показатели урожайности выше, чем в 2017 году. В первую очередь это касается яблок. Наибольшие объемы плодов соберут аграрии Брестской и Гродненской областей. В стабилизационные фонды, по предварительным данным, заложат около 44 тысячи тонн картофеля и 55 тысяч тонн овощей.