Урожай-2018: Беларусь рассчитывает получить почти 2 миллиона тонн овощей
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает в 2018 году получить более 6 миллионов тонн картофеля и почти 2 миллиона тон овощей. Собранный урожай позволит обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и экспортные поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По многим культурам показатели урожайности выше, чем в 2017 году. В первую очередь это касается яблок. Наибольшие объемы плодов соберут аграрии Брестской и Гродненской областей. В стабилизационные фонды, по предварительным данным, заложат около 44 тысячи тонн картофеля и 55 тысяч тонн овощей.
К слову, картофель в нашей стране выращивают более 240 хозяйств, а государственный реестр включает 152 сорта этой культуры. Бахчевых в 2018 году планируется собрать около 500 тонн.