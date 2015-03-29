В чем секрет высокой урожайности и как повысить эффективность работы белорусских аграриев?

Новости Беларуси. Темой недели в Беларуси стала набирающая обороты посевная. Ситуация в сельскохозотрасли на контроле у президента. Требование, которое на неделе озвучил глава государства, — повысить эффективность агропромышленного комплекса. В отрасль были инвестированы огромные средства. И, кончено, это уже принесло свои плоды. В отличие от многих соседей по СНГ Беларусь не думает, как возродить сельское хозяйство.

Задачи сегодняшнего дня — повысить эффективность, качество, объемы производства продовольствия, а также больше продавать его за границу. При этом страна полностью может обеспечить себя продовольствием.

Небезынтересно, что если в 95 году число белорусов, занятых в сельском хозяйстве это 19% от всех работающих граждан, сегодня их меньше вдвое при гораздо более высокой эффективности, чем в 90-е. А в 2012 году в Беларуси построено и реконструировано рекордное число молочно-товарных ферм — 619. Это в 7,5 раз больше, чем за предыдущие годы. Главная международная тенденция сегодня — укрупнение сельского хозяйства, создание агрохолдингов.

Пока одни говорят о проблемах, другие надеются на «золотой» урожай и открывают секреты, как сделать хозяйство успешным.

Ерена Парфианович как раз из числа тех, кто не понаслышке знает, что такое грамотное руководство и рентабельное хозяйство.

О своём «аграрном богатстве» женщина может рассказывать часами. И даже чуточку больше. Её владения – это 104 гектара земли. Всё под картофель и зерновые. Что и говорить, за более чем 20 лет хозяйство разрослось. В новом сезоне продукцию хозяйства хотят поставлять не только на внутренний рынок.

Ерена Парфианович, фермер:

Мы планируем закупить линии по доработке картофеля. Картофель будет пользоваться спросом как и у нас Беларуси, так можно поставлять и в Россию.

Ни техники, ни первоначального капитала, лишь желание. Но оно помогло, – делится Ерена Фёдоровна. Не понадобился и большой коллектив. Кстати, «белорусский аграрный колорит» оценить смогли и немецкие гости.

Ерена Парфианович, фермер:

Мы попросили, чтобы нас пригласили в Германию посмотреть, как там работают фермеры. Когда у нас было подведение итогов, я с уверенностью немцам сказала, что приезжайте через 5 лет и у нас будет точно такое хозяйство, как у вас.

Сегодня хозяйство одно из лучших в Минской области. И неудивительно. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Настроены уже и на главный «аграрный старт сезона».

Анастасия Иванникова, СТВ:

В этом хозяйстве всё полностью готово к посевной, в том числе и вот эта техника. Кстати, «зелёный свет» севу яровых культур дан по всей Беларуси. В лидерах пока южные регионы нашей страны — Брестская и Гомельская области.

Впрочем, отнюдь не в отстающих и Гродненская область по темпам посевной. В этом регионе охватила она все хозяйства. Даже в северных районах. Вся техника — на полях. Завершить работы планируют в течение двух недель.

С заданным темпом справляются и в этом хозяйстве. Здесь даже нашли свою панацею: для хорошего урожая – качественный семенной фонд.

Сергей Колесник, главный агроном РУСП «Массоляны» (Гродненская область):

Производим посев 50 на 50. 50 зарубежными, 50 белорусскими семенами. Соблюдаем технологию посева, технологию протравливания семян.

Очевидно, лишь благодаря грамотным специалистам в сельскохозяйственной отрасли будет результат. Как ещё можно повысить эффективность работы АПК, на неделе обсуждали на совещании у президента. В зале более трёх десятков человек. Представители Правительства, Нацбанка, губернаторы и, конечно, руководители хозяйств как государственных, так и частных. В центре внимания – проблемы и перспективы отрасли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень серьёзно была проанализирована ситуация на селе. И, как было сказано, со всеми по вертикали в сельском хозяйстве договорились, что если президент подписывает три, четыре или пять указов, сельское хозяйство вздохнет.

Началась посевная кампания. Прошло немало времени для того, чтобы посмотреть, дышит сельское хозяйство или нет. Я хотел бы сегодня это увидеть или хотя бы услышать: как оно дышит, это сельское хозяйство, и что ему не хватает для того, чтобы нормально дышать, если оно плохо дышит.

Предупреждаю: стратегические вопросы развития сельского хозяйства мы рассмотрим по результатам первого квартала. В апреле, как и договаривались, в Витебской, Могилевской или в Брестской областях, где новые губернаторы. Может, они более откровенны будут и скажут о проблемах, которые существуют. Сегодня меня интересуют больше тактические вопросы. По всем вопросам развития села были не просто приняты решения и даны указания президентом, но были вброшены колоссальные ресурсы.

О проблемах и перспективах отрасли уже говорили не раз. АПК на постоянном контроле главы государства. Не первый месяц все вопросы сельскохозяйственной сферы контролирует специальная рабочая группа. В июне 2014 года главе государства представили и 4 проекта Указа. Для регулирования аграрной политики. Президент подписал. Тем не менее проблемы остались. Замедление обновления материально-технической базы, ухудшение закрепляемости кадров… В ближайшее время намерены решить и сложности с финансовыми обязательствами организаций АПК.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С августа и по сегодняшний день идет серьезная работа банков по инвестиционным проектам, по лизингу, изучаются финансовые потоки с той целью, чтобы эту кредиторскую задолженность отодвинуть.

Постепенно решаются и другие проблемы. К примеру, с посевной. В некоторых хозяйствах отсутствовало топливо. Этот агросервис Витебской области как раз в их числе. Специалисты отмечают: в районе к севу пусть приступать и рано, но вот обрабатывать землю уж точно пора. Да не могут. Нет топлива — простаивает и техника. Недавно на область дали товарный кредит. Аграрии надеются: не сегодня-завтра солярка всё-таки попадёт в хозяйства.

Сергей Шляднев, первый заместитель председателя Лиозненского районного исполнительного комитета:

Техника полностью подготовлена, осталась регулировка.

Тем не менее положительные моменты в развитии отрасли есть. Взять, к примеру, цифры. В расчёте на душу населения по основным видам сельхозпродукции, кроме зерна, Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. В пятёрке лидеров Беларусь и по экспорту молочных продуктов. Всего благодаря экспорту заработали больше 5,5 миллиардов долларов. Но останавливаться на этом точно не нужно. Тем более для развития аграрной отрасли созданы все условия – есть и удобрения, и хороший парк техники. Сейчас главная задача – усилить трудовую и производственную дисциплину.

Дмитрий Гоборов, помощник президента Республики Беларусь по Брестской области:

Трудовая и технологическая дисциплина влияет и на производство животноводческой продукции, и на производство растениеводческой продукции. Естественно, человеческий фактор влияет. Поэтому можно иметь и горюче-смазочные материалы, и посевной материал, но вместе с тем плохо сработать.

Какие всё-таки результаты будут у белорусского агропромышленного сектора, покажет время. Планируется, что стратегические вопросы развития сельского хозяйства рассмотрят по результатам первого квартала, уже в апреле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.