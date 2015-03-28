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Сокосодержащие напитки на подсластителях — «Белкоопсоюз» радует покупателей полезными и вкусными новинкамии

28 марта 2015 15:23
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Новости Беларуси. Поклонников здорового образа жизни в Беларуси становится всё больше. Все диетологи и модные журналы о здоровом питании сходятся во мнении, что человек должен употреблять большое количество жидкости. Ведь она выводит токсины, улучшает состояние кожи и волос и предотвращает ряд заболеваний. 

Татьяна — мама пятилетней дочери. Она с детства рассказывает своему ребенку о том, что один из секретов женской красоты в достаточном употреблении воды.

Татьяна Вербицкая, покупатель:
Потребляем мы напитки только нашего белорусского производства на сокосодержащей основе.

Большой выбор напитков предлагает завод «Белкоопсоюза» в Червене. Лечебно-столовая минералка, питьевая вода из артезианских скважин и напитки газированные на сахаре — вся продукция производится с использованием преимущественно натуральных ингредиентов. А новинка этого сезона — сокосодержащие напитки на подсластителях, так называемых заменителях сахара — будут полезны тем, кто хочет похудеть.

Надежда Ковган, главный технолог Червенского производственно-пищевого завода «Белкоопсоюза»:
На подсластителе напитки содержат сок яблочный концентрированный. Это тоже полезность сока как витаминизированного продукта.

О пользе воды рассказывали и во время необычной акции — «Утоли жажду по пути за покупками». Она прошла в торговом центре «Логойский пассаж», где посетителям магазина предложили попробовать вкусную и полезную питьевую продукцию потребкооперации.

К слову, в магазине можно найти не только напитки, но и весь ассортимент товаров, выпускаемых предприятиями системы. Особенно популярны традиционные соления и мочения по старинным рецептам и мясные изделия собственного производства.

Ирина Рашкевич, директор торгового центра «Логойский пассаж»:
Наш магазин, конечно, рассчитан на наше местное население, но также очень много покупателей у нас  в выходные и предпраздничные дни. Потому что район все-таки курортный, у нас находятся два горнолыжных комплекса.  

Всего в Беларуси насчитывается около десяти тысяч магазинов потребкооперации: от больших торговых центров до сельских магазинчиков. Но организация не стоит на месте и планирует наращивать экспорт. Например, за счет полезного березового сока, переработку которого увеличат в 2015 году в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Предприятия Беларуси # Надежда Ковган # Ирина Рашкевич

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