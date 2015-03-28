Кто в Беларуси занимается разработкой роботов и когда роботы заменят людей?

Интересно, доживем до тех фантастических времен, которые так популярны в кино и литературе, когда людей заменят роботы? И, может быть, даже президентов роботы начнут выбирать!

Новейшие механизмы и искусственный интеллект стремительно врываются в нашу жизнь, прогресс не остановишь и «только те, кто создают новые технологии, имеют будущее». Примерно так сказал Президент Лукашенко, посещая на неделе белорусское предприятие «Пеленг». О технологиях на самом высоком и на бытовом уровне – в сюжете Илоны Волынец.

В этой семье подъем строго по будильнику. Устройство перемещается по всей квартире и по очереди будит домочадцев. Изобретение 8-летнего Яна Францкевича уже оценили на многих конкурсах. Мальчик мечтает о карьере инженера-конструктора.

Ян Францкевич, учащийся 3-го класса ГУО «Средняя школа № 55 Минска»:

Когда я вырасту, я сделаю летающую тарелку, чтобы мы изучали космос.

Создать робота, подобного человеку, хотят и эти ребята. Сергей и Дима учатся на 2-м курсе БНТУ. Пока это единственный вуз Беларуси, в котором готовят специалистов в области робототехники. Студенты показывают свою последнюю разработку.

Дмитрий Олефир, студент БНТУ:

На данной платформе можно создать прототип робота для экстремальных задач. Если добавить подобие подвески, помощней двигатель - можно работать с таким роботом на пожарах, на завалах, в местах, где человеку работать опасно.

Кто знает, может, это устройство превзойдет уже существующий в мире робот-пылесос. Второкурсники обещают: их дворецкий будущего и цветы польет, и тапочки принесет.

Сергей Прохорович, студент БНТУ:

Мы можем модернизировать наши заводы, завозить, разрабатывать для них новых роботов, транспортные коммуникации, складские помещения можно перевести на роботизированную составляющую: не работник расфасовывает товары, а этим занимается робот. У нас огромный рынок, надо успеть его занять. И успеть развить свое, а не закупать за рубежом.

А вот этому бойцу не до развлечений. Его назначение – прийти на помощь тогда, когда грозит опасность. Робот-сапер на вооружении белорусских внутренних войск уже 10 лет. И по-прежнему в боевой готовности.

А это уже модели нового поколения.

Антон Льдов, конструктор мобильного робототехнического комплекса специального назначения:

Стартовая цена на робота такого от 60 тыс долларов и дальше может увеличиваться в зависимости от оборудования, которое дальше устанавливается. Таких роботов мы можем и будем производить у себя, нежели покупать за рубежом.

С новыми образцами вооружений, в том числе и робототехническими разработками, на неделе ознакомился Глава государства. Александр Лукашенко посетил одно из производств военно-промышленного комплекса - минское предприятие «Пеленг». Президенту показали производимое космическое оборудование, оптико-электронную аппаратуру, современные средства связи и разведки.

Александр Лукашенко подчеркнул: без поддержки наукоемкие предприятия не останутся. Но в первую очередь государство уделит внимание производствам, которые работают на местном сырье.

В современном мире используются миллионы роботов. Нет такой сферы, где бы у человека не было автоматического помощника. А вот научить роботов играть в хоккей, оказывается, тоже можно. За что и взялись белорусские ученые. Но отнюдь не для развлечения.

Сергей Герасюто, заведующий сектором робототехники ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»: Робохоккей мы решили сделать, чтобы нам была возможность отрабатывать не на моделях, а на реальных роботах задачи группового управления. Если нам удастся реализовать автономную игру, нами заинтересуются, пойдут заказы - это мало где реализовано.

Ученые похвастались и другими разработками. Вот, к примеру, робот удаленного телеприсутствия. Возможно, такой аппарат вскоре станет столь же привычным как стиральная машина или телевизор.

Сергей Герасюто, заведующий сектором робототехники ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»:

Это система будет востребована, можно следить, что дети делают, что пожилые люди.