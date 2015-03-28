«Вброшены колоссальные ресурсы в сельское хозяйство» - что еще надо?: совещание у Президента Беларуси 27 марта

Новости Беларуси. Как повысить эффективность работы агропромышленного комплекса обсуждали 27 марта на совещании у президента. Александр Лукашенко потребовал отчета о реальной ситуации в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс на постоянном контроле главы государства. Только в 2014 году было принято несколько указов, направленных на улучшение ситуации в отрасли. По всем вопросам развития села были приняты решения, а также вложены колоссальные ресурсы. С учетом этого государство ждет отдачи по всем направлениям развития АПК.

Посевная в Беларуси идет активно. Обработана уже четверть сельхозугодий. В лидерах — Гомельская и Брестская области. Традиционно на севере страны к посевной приступили позже. К слову, в некоторых хозяйствах Витебской области вроде и техника готова выехать в поле, однако не решен вопрос с топливом.

Михаил Зазит, директор ОАО «Данукалово-АГРО» Лиозненского района Витебской области:

Люди хотят работать, пока задержка с топливом. На сегодняшний день остаток — тонна солярки.

Фермерское хозяйство Ерены Парфианович — одно из лучших в Минской области, даже в сравнении с передовыми сельхозкооперативами. Более сотни гектаров обрабатывают ежегодно. Засевают в основном овощами и зерновыми. Урожай собирают в промышленных масштабах. В штатном расписании — всего 6 человек. Только если нужно привлекают еще. Здесь привыкли рассчитывать в основном на себя, но абсолютно без лести говорят и о поддержке государства.

Ерена Парфианович, фермер:

Стали выделять технику в лизинг, товарные кредиты, поэтому тем, кто пойдет в фермерство, будет намного легче, чем было нам, первым, кто ступал на эту стезю.

Агропромышленный комплекс в Беларуси — это и перерабатывающее производство, и сельхозкооперативы, и фермерские хозяйства.

Ольга Юруть, СТВ:

АПК в представлении каждого из нас — это, прежде всего, продукты питания. А в масштабах страны — это хорошее подспорье для экономики в целом. Тем более белорусы научились не только производить продукты, но и отлично продавать на экспорт. К примеру, белорусская молочка — это, по сути, уже наш бренд. Государство всегда поддерживало село и сельское хозяйство. И вот сегодня развитие этой ключевой отрасли нашей экономики обсуждали у президента.

Высшие должностные лица, банкиры, аграрии. Пригласили к обсуждению ситуации в сельскохозяйственной отрасли и успешных частников. Ведь в нашей стране созданы, казалось бы, все условия для развития аграрной отрасли. Выпускаем и минеральные удобрения, и сельхозмашины, освоили лучшие технологии в этой сфере. Производим мясо на уровне Германии, по молоку и вовсе вдвое обошли передовые европейские страны. Однако экономика белорусских сельхозпредприятий стала сдавать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень серьёзно была проанализирована ситуация на селе. И, как было сказано, со всеми по вертикали в сельском хозяйстве договорились, что если президент подписывает три, четыре или пять указов, сельское хозяйство вздохнет.

Началась посевная кампания. Прошло немало времени для того, чтобы посмотреть, дышит сельское хозяйство или нет. Я хотел бы сегодня это увидеть или хотя бы услышать: как оно дышит, это сельское хозяйство, и что ему не хватает для того, чтобы нормально дышать, если оно плохо дышит.

Предупреждаю: стратегические вопросы развития сельского хозяйства мы рассмотрим по результатам первого квартала. В апреле, как и договаривались, в Витебской, Могилевской или в Брестской областях, где новые губернаторы. Может, они более откровенны будут и скажут о проблемах, которые существуют. Исходя из того, что все-таки не их причина, не они тому виной, что где-то плохо.

Сегодня меня интересуют больше тактические вопросы. По всем вопросам развития села были не просто приняты решения и даны указания президентом, но были вброшены колоссальные ресурсы для того, чтобы сельское хозяйство нормально работало.

Южные регионы страны — Брестская и Гомельская области — выполнили уже более половины весенне-полевых работ. Теплая и сухая погода обязывает аграриев быть собранными и управиться с посевной в сжатые сроки. Президент потребовал усилить трудовую и производственную дисциплину.

Дмитрий Гоборов, помощник президента Республики Беларусь-главный инспектор по Брестской области:

Действительно, это те моменты, которые, к сожалению, есть у нас, и здесь существенно надо работать, чтобы снять эти проблемные моменты, так называемый человеческий фактор.

Теплая весенняя погода буквально «выгнала» в поле и людей, и технику в 2015 году раньше обычного. Пахали, удобряли и сразу сеяли, чтобы не упустить момент. Здесь настроены амбициозно — намерены превзойти собственный рекорд по урожайности — 90 центнеров с гектара.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Воронецкого Берестовицкого района Гродненской области:

На сегодняшний день у нас уже 75% зерновых посеяно. Поэтому нету большой спешки закончить посевную в срок.

Проблемы в сельском хозяйстве, как и в других отраслях, никто не скрывает, а наоборот. Как только вопрос — тут же стараются его решить. Из-за внешних факторов в 2015 году в хозяйствах остро не хватало денег.

Виктор Пивко, начальник управления Комитета государственного контроля по Гродненской области:

На раннем этапе, конечно, было в связи с финансовыми проблемами, которые сейчас существуют, были вопросы и по ремонтам, и по накоплению удобрений. Мы этот момент отслеживали. Было информационное письмо отправлено в облисполком о тех проблемах, которые существуют. На сегодняшний день эти вопросы решаются.

Средства на технику, топливо нашли. Минеральные удобрения уже также поступают в хозяйства страны в нужном объеме. Да и сложности с финансовыми обязательствами организаций АПК намерены решить уже в ближайшее время.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Идет серьезная работа банков по инвестиционным проектам, по лизингу с той целью, чтобы эту кредиторскую задолженность отодвинуть. Сохранятся в оборотке именно эти деньги с той целью, чтобы можно было больше и качественно вкладывать ресурсы именно в технологии.

Учитывая то, что текущая весна очень ранняя и мы ограничены в запасах почвенной влаги, стоит задача предпринять все меры с той целью, чтобы буквально в ближайшие недели можно было завершить все полевые работы, связанные с посевом ранних яровых, зерновых культур.

27 марта на встрече у главы государства больше говорили о тактических решениях — делах повседневных и даже рутинных. А вот стратегические вопросы развития сельского хозяйства с участием президента договорились обсудить уже тогда, когда будут конкретные цифры — по результатам первого квартала. Откровенный разговор о проблемах и сложностях намечен на апрель в Витебской, Могилевской или Брестской области, по принципу: где новые губернаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.