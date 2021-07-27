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Президент Курчатовского института в Беларуси: «Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию»

27 июля 2021 17:15
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Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение ряда мероприятий до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту

Президент Курчатовского института в Беларуси: «Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию»-1

В центре внимания развитие ядерных технологий. Впрочем, для Беларуси институт интересен не только этим. Более 40 проектов планируется разработать и развивать совместно. В планах сделать общую продукцию конкурентоспособной и выйти с ней на мировые рынки.

Президент Курчатовского института в Беларуси: «Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию»-4

Михаил Ковальчук, глава научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):
Беларусь впереди сегодня в чем? Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию. У вас очень совершенная атомная станция. Если мы сегодня с вами создадим единую исследовательскую инфраструктуру, мы опять будем здесь лидерами, первыми уже на пространстве СНГ или в рамках ЕАЭС, интегрируя научный потенциал остальных республик.

Визит не только подчеркивает значимость совместный работы, но и является залогом того, что Беларусь и Россия вместе могут стать сильнее.

# Беларусь-Россия # Экономика # Михаил Ковальчук # Фотофакт

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