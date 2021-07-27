Президент Курчатовского института в Беларуси: «Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию»

Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение ряда мероприятий до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания развитие ядерных технологий. Впрочем, для Беларуси институт интересен не только этим. Более 40 проектов планируется разработать и развивать совместно. В планах сделать общую продукцию конкурентоспособной и выйти с ней на мировые рынки.

Михаил Ковальчук, глава научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):

Беларусь впереди сегодня в чем? Вы фактически первые из республик построили в новое время атомную станцию. У вас очень совершенная атомная станция. Если мы сегодня с вами создадим единую исследовательскую инфраструктуру, мы опять будем здесь лидерами, первыми уже на пространстве СНГ или в рамках ЕАЭС, интегрируя научный потенциал остальных республик.

Визит не только подчеркивает значимость совместный работы, но и является залогом того, что Беларусь и Россия вместе могут стать сильнее.