В Брагинском районе появится порт для выхода к Чёрному морю

Новости Беларуси. В Брагинском районе планируют построить порт с перспективой выхода к Чёрному морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный договор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре.
Новости Беларуси. В Брагинском районе планируют построить порт с перспективой выхода к Чёрному морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный договор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре.
За 6 лет на Днепре появится международный логистический центр. Под это выделено 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары. Для начала реализации проекта всё готово. Чтобы по реке смогли пройти суда, углубили дно Припяти.
Местные власти говорят о создании тысячи новых рабочих мест по завершении строительства порта. Он должен стать частью водного пути Е40, который соединит Балтийское и Чёрное море. О поддержке проекта уже заявила Украина.