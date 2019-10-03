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В Брагинском районе появится порт для выхода к Чёрному морю

03 октября 2019 07:33
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Новости Беларуси. В Брагинском районе планируют построить порт с перспективой выхода к Чёрному морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный договор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре.

В Брагинском районе появится порт для выхода к Чёрному морю-1

За 6 лет на Днепре появится международный логистический центр. Под это выделено 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары. Для начала реализации проекта всё готово. Чтобы по реке смогли пройти суда, углубили дно Припяти.

В Брагинском районе появится порт для выхода к Чёрному морю-4

Местные власти говорят о создании тысячи новых рабочих мест по завершении строительства порта. Он должен стать частью водного пути Е40, который соединит Балтийское и Чёрное море. О поддержке проекта уже заявила Украина.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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