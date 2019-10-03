Беларусь и Татарстан разработают мотор для тракторов на газу

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан к концу года представят разработанный образец мотора для тракторов на газу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет 6-цилиндровый двигатель – совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода.

В перспективе это позволит более массово поставлять трактора, работающие на газомоторном топливе, на рынки, где это топливо является более эффективным. Беларусь готова предложить комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на таком топливе.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Газовый двигатель – у нас приняты условия такие: белорусская сторона финансирует все затраты, которые есть на белорусской стороне в подготовке производства. Татарстанская сторона финансирует разработку документации по проведению испытаний по этой технике. Фактически правильнее говорить не о стоимости проектов в затратах, а о стоимости товарооборота. Поставка тракторов и металлопродукции, и автобусной техники – это на десятки миллионов долларов.