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Беларусь и Татарстан разработают мотор для тракторов на газу

03 октября 2019 07:11
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Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан к концу года представят разработанный образец мотора для тракторов на газу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет 6-цилиндровый двигатель – совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода.

Беларусь и Татарстан разработают мотор для тракторов на газу-1

В перспективе это позволит более массово поставлять трактора, работающие на газомоторном топливе, на рынки, где это топливо является более эффективным. Беларусь готова предложить комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на таком топливе.

Беларусь и Татарстан разработают мотор для тракторов на газу-4

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Газовый двигатель – у нас приняты условия такие: белорусская сторона финансирует все затраты, которые есть на белорусской стороне в подготовке производства. Татарстанская сторона финансирует разработку документации по проведению испытаний по этой технике. Фактически правильнее говорить не о стоимости проектов в затратах, а о стоимости товарооборота. Поставка тракторов и металлопродукции, и автобусной техники – это на десятки миллионов долларов.

Беларусь и Татарстан разработают мотор для тракторов на газу-7

Беларусь готова работать с Татарстаном и над совместными проектами для поставки продукции в другие регионы Российской Федерации, а также на рынки третьих стран.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Геннадий Свидерский # Фотофакт

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