Мэр Житомира Сергей Сухомлин: «И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше»

Новости Беларуси. В Житомире стартует II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставочной площадке – порядка 70 экспонатов: от БелАЗов до собранных на совместном производстве сеялок и комбайнов.
Новости Беларуси. В Житомире стартует II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставочной площадке – порядка 70 экспонатов: от БелАЗов до собранных на совместном производстве сеялок и комбайнов.
На 4 октября запланировано пленарное заседание с участием президентов Беларуси и Украины. На него зарегистрировалось более тысячи участников: бизнесменов и чиновников.
Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов
В рамках Форума будет подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.
Сергей Сухомлин, мэр Житомира (Украина):
И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше, и обе страны могут получить действительно выгоду от этой работы. Например, после белорусского форума, благодаря госпрограмме, которая работает в Беларуси, город Житомир закупил первые автобусы белорусского производства – МАЗ. Они курсируют по улицам города, и очень позитивные отклики от этого проекта.
Напомним, I Форум регионов прошёл год назад в Гомеле. Тогда по итогам работы страны подписали 130 двусторонних соглашений на 100 миллионов долларов.