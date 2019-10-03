Мэр Житомира Сергей Сухомлин: «И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше»

Новости Беларуси. В Житомире стартует II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставочной площадке – порядка 70 экспонатов: от БелАЗов до собранных на совместном производстве сеялок и комбайнов.

На 4 октября запланировано пленарное заседание с участием президентов Беларуси и Украины. На него зарегистрировалось более тысячи участников: бизнесменов и чиновников.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов

В рамках Форума будет подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.