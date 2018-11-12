Прямой эфир

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

12 ноября 2018 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране замедлилась годовая инфляция. В октябре – 4,9%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для наглядности: в июне повышение общего уровня цен снизилось до рекордных 4%. В июле ситуация с ценами оставалась стабильна и лишь августовский скачок до 5%, продержался до октября.

В Беларуси замедлилась годовая инфляция-1

В лидерах по росту цен по-прежнему пшенная и гречневая крупы, которые за октябрь прибавили в цене от 4 до 7%. Крупы и бобовые в целом подорожали в прошлом месяце на 2%. Зато подешевели макароны, мед, глазированные сырки, живая рыба и растворимый кофе, шоколад, яблоки и бананы.

Больше новостей экономики за 12 ноября здесь

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт # Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства
12 ноября 2018 18:23

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
12 ноября 2018 14:09

Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов

Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси
12 ноября 2018 12:17

Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси