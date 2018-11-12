Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции на ней выступают авторитетные спикеры – это государственные деятели, политики, бизнесмены, эксперты, аналитики, дипломаты. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Беларуси.

В стране уделяют большое внимание бизнесу, в том числе малому и среднему. Упрощаются административные процедуры, устраняются барьеры, так что вклад предпринимателей в ВВП страны растет. В рамках форума пройдут презентации, мастер-классы, дискуссии на самые актуальные для бизнесменов темы.

Лейтмотив нынешней встречи – цифровая экономика и инновации. Напомним, Всемирная неделя предпринимательства – событие, которое объединяет 170 стран. Каждый год во всем мире в рамках форума ищут новые идеи для развития бизнеса.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Мы хотели показать, что для нашей страны, прежде всего, стартапы, инновационное развитие и развитие малого и среднего предпринимательства – приоритет, которому все больше и больше уделяется внимания. Если посмотрите, то здесь, в основном, мелкие и средние компании. Еще одним приоритетом является развитие нашего индустриального парка «Великий камень». Здесь также представлены очень хорошие экспонаты.

Ключевым событием нынешнего форума стала выставка, на которой инновационные компании представили свои достижения. Здесь же презентовали стартапы. Всего более 100 компаний. В том числе зарубежные. Некоторые из разработок уже внедрены в производство и нашу повседневную жизнь.

Илья Прохоров, представитель компании по продаже и аренде роботов:

В Беларуси это пока единственный экземпляр. Наши торговые центры, банки уже заинтересованы в том, чтобы поставить у себя такого робота в качестве консультанта.

Инна Полторан, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:

Мы твердо верим, что предприниматели воплощают жизненно то, что Великобритания может представить. Очень много сюрпризов: у нас будет танцующий робот, викторина с возможностью выиграть приз.