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Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

12 ноября 2018 18:23
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Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции на ней выступают авторитетные спикеры – это государственные деятели, политики, бизнесмены, эксперты, аналитики, дипломаты. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Беларуси.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-1

В стране уделяют большое внимание бизнесу, в том числе малому и среднему. Упрощаются административные процедуры, устраняются барьеры, так что вклад предпринимателей в ВВП страны растет. В рамках форума пройдут презентации, мастер-классы, дискуссии на самые актуальные для бизнесменов темы.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-4

Лейтмотив нынешней встречи – цифровая экономика и инновации. Напомним, Всемирная неделя предпринимательства – событие, которое объединяет 170 стран. Каждый год во всем мире в рамках форума ищут новые идеи для развития бизнеса.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-7

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы хотели показать, что для нашей страны, прежде всего, стартапы, инновационное развитие и развитие малого и среднего предпринимательства – приоритет, которому все больше и больше уделяется внимания. Если посмотрите, то здесь, в основном, мелкие и средние компании. Еще одним приоритетом является развитие нашего индустриального парка «Великий камень». Здесь также представлены очень хорошие экспонаты.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-10

Ключевым событием нынешнего форума стала выставка, на которой инновационные компании представили свои достижения. Здесь же презентовали стартапы. Всего более 100 компаний. В том числе зарубежные. Некоторые из разработок уже внедрены в производство и нашу повседневную жизнь.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-13

Илья Прохоров, представитель компании по продаже и аренде роботов:
В Беларуси это пока единственный экземпляр. Наши торговые центры, банки уже заинтересованы в том, чтобы поставить у себя такого робота в качестве консультанта.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-16

Инна Полторан, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Мы твердо верим, что предприниматели воплощают жизненно то, что Великобритания может представить. Очень много сюрпризов: у нас будет танцующий робот, викторина с возможностью выиграть приз.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства-19

В рамках форума выберут лучшие стартапы, победители отправятся в Лондон, чтобы испытать удачу на встрече с международными инвесторами. Кроме того, на Всемирной неделе предпринимательства назовут имя лучшего предпринимателя года.

# Инновации # Экономика # Илья Прохоров # Дмитрий Матусевич # Инна Полторан # Фотофакт

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