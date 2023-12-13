В Беларуси зафиксирован наибольший рост промышленного производства среди стран ЕАЭС

Реальный сектор – основа белорусской экономики. Приоритеты нашей промышленности сегодня – производство высокоточного оборудования, реализация совместных проектов в электронике и оптике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание технологиям создания чипов и интегральных схем, беспилотному управлению и автоматизации. Промышленная кооперация позволяет создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а кроме этого формировать новые импортозамещающие проекты. Из ввозимых в ЕАЭС промтоваров более четверти можно заместить продукцией национальных производителей. Речь идет о сумме примерно в 70 миллиардов долларов в год.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,7 % в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства наблюдался в Беларуси на 8 %, в Казахстане – на 4,7 %, в России – на 3,5 %, в Кыргызстане – на 1,2 %. Снижение наблюдалось в Армении на 0,5 %.

Закреплению нашего успеха будет способствовать реализация новой межгосударственной программы. По инициативе Беларуси страны «пятерки» подключаются к созданию своего электробуса. Это позволит сохранить конкурентоспособность, укрепить технологический суверенитет и обеспечить независимость политики и экономики стран объединения.