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Новости экономики за 13.12.2023

13 декабря 2023 17:08
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Беларусь сохраняет лидирующие позиции производства промышленной продукции в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие меры будут способствовать закреплению успеха? И сколько инвестиционных средств БелАЗ направит на закупку нового оборудования? Автогигант реализует целый ряд успешных импортозамещающих проектов.

Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской.

Новости экономики за 13.12.2023-1

БЕЛАЗ РЕАЛИЗУЕТ 3 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТА

БелАЗ активно реализует масштабную инвестиционную программу, нацеленную на решение ряда важнейших задач по системному обновлению производства, созданию новых высокотехнологичных мощностей, росту объемов выпуска техники и экспорта. В 2024 году большая реконструкция ждет цех сборки, испытаний автомобилей и тягачей. Прогнозируемый объем инвестиций по головному предприятию в 2024 году составит 191,5 миллиона рублей. При этом только на приобретение более 60 единиц новейшего оборудования будет направлено 167 миллионов рублей.

В Беларуси зафиксирован наибольший рост промышленного производства среди стран ЕАЭС. Подробности.

Новости экономики за 13.12.2023-4

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Нацбанк Беларуси, Министерство финансов Российской Федерации и Банк России договорились о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России передал Нацбанку лицензионные права на использование более 75 аудиовизуальных произведений по финансовой грамотности, ориентированных на детей дошкольного и школьного возраста. Также с учетом российского опыта в нашей стране была разработана матрица финансовых компетенций для системы среднего образования. Россия готова поделиться с коллегами и другими успешными практиками.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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