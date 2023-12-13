Новости экономики за 13.12.2023

Беларусь сохраняет лидирующие позиции производства промышленной продукции в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие меры будут способствовать закреплению успеха? И сколько инвестиционных средств БелАЗ направит на закупку нового оборудования? Автогигант реализует целый ряд успешных импортозамещающих проектов. Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской.

БЕЛАЗ РЕАЛИЗУЕТ 3 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТА БелАЗ активно реализует масштабную инвестиционную программу, нацеленную на решение ряда важнейших задач по системному обновлению производства, созданию новых высокотехнологичных мощностей, росту объемов выпуска техники и экспорта. В 2024 году большая реконструкция ждет цех сборки, испытаний автомобилей и тягачей. Прогнозируемый объем инвестиций по головному предприятию в 2024 году составит 191,5 миллиона рублей. При этом только на приобретение более 60 единиц новейшего оборудования будет направлено 167 миллионов рублей. В Беларуси зафиксирован наибольший рост промышленного производства среди стран ЕАЭС. Подробности.