В Беларуси за последний год завершили строительство более 400 домов с затянутыми сроками

Новости Беларуси. В Беларуси за последний год удалось завершить строительство более 400 домов с затянутыми сроками. Причем речь о зданиях, возведение которых затянулось не на один год. В итоге из четырех сотен долгостроев, к этому дню осталось только девять. Это стало возможным только после того, как за дело взялась специальная рабочая группа, созданная по поручения Президента.

Так бережно ухаживать за собственными квадратными метрами может только человек, которому дались они нелегко. Семья Лавренёнок из Могилёва в эту квартиру должна была заселиться еще в 2011. Но строительство затянулось почти на три года. Проблему долгостроя смогли разрешить только когда за дом, что называется, «взялись» на самом высоком уровне.

По соседству со счастливыми новосёлами такой же «подконтрольный» дом. Оба заложили в один год, правда, здесь стройка еще в самом разгаре. Процесс серьёзно затормозился из-за проблем с финансированием: как со стороны жильцов, так и организации-застройщика.

Александр Шикунец, заместитель главного инженера управления капитального строительства Могилева:

Сейчас эти все проблемы решены. Подрядчик усилил свою работу, работают почти 24 часа в сутки. Наверное, в сентябре мы данную секцию мы сможем вводить в эксплуатацию.

На Могилевщине таких долгостроев осталось всего 6 из 32. Хотя сдать их должны были еще к началу июля, но реальные сроки – не раньше октября.

Людмила Непапушева, начальник отдела контроля строительного комплекса Комитета государственного контроля Могилевской области:

Ситуация держится на контроле и ввод их в эксплуатацию в намеченные сроки будет осуществлен.

Ввести в строй проблемное жилье в 2013 году поручил Президент Беларуси. Тогда по поручению Александра Лукашенко была создана рабочая группа, которая и провела инвентаризацию всех долгостроев в стране. В «черный» список попали 410 домов. Контролировать сдачу объектов решили жестко. И вот результат: сегодня в эксплуатацию введен 401 долгострой. Исключение составили 9 домов Минской области, для которых сегодня определены более поздние сроки.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Эти долгострои во многом вызваны неустойчивым финансированием объекта. Конечно, широкое внимание страны и общественности к этой проблеме придает дополнительный импульс строительному комплексу, и по сему концентрация была более мощная, наверное, сделана.

Вопрос затягивания строительства по-прежнему на особом контроле органов государственной власти. Подвижки в делах строительных, несомненно, есть, об этом красноречиво говорят цифры. Только вот возведение жилья не единственная проблема. Наверное, так уж устроены мы, белорусы, что многое откладываем в «долгий ящик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.