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В Беларуси отменяется лицензирование импортных кондитерских изделий, пива, макарон, цемента, стекла

25 июля 2014 18:07
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Новости Беларуси. Производители стран зоны свободной торговли СНГ будут свободнее чувствовать себя на белорусском рынке. Правительство приняло постановление отменяющее лицензирование импортных кондитерских изделий, пива, макарон, цемента, стекла. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

Ранее на полгода были введены такие ограничения в связи с защитой внутреннего рынка от серых схем поставок товаров, а также для наведения порядка с ценами. В настоящее время ситуация позволяет отменить лицензирование товаров из стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли

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