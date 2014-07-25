В Беларуси отменяется лицензирование импортных кондитерских изделий, пива, макарон, цемента, стекла

Новости Беларуси. Производители стран зоны свободной торговли СНГ будут свободнее чувствовать себя на белорусском рынке. Правительство приняло постановление отменяющее лицензирование импортных кондитерских изделий, пива, макарон, цемента, стекла. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

Ранее на полгода были введены такие ограничения в связи с защитой внутреннего рынка от серых схем поставок товаров, а также для наведения порядка с ценами. В настоящее время ситуация позволяет отменить лицензирование товаров из стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.