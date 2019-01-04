Новости Беларуси. В Беларуси вырабатывают новые подходы к развитию альтернативных источников энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас готовится указ Президента, который расставит все точки над «и».

В первую очередь, в документе учтут появление у Беларуси собственной атомной электростанции. Развитие технологий, новое оборудование и снижение себестоимости получения электроэнергии позволит стране на более выгодных условиях сотрудничать с зарубежными партнерами.

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:

В Республике Беларусь нет энергетической бедности. У нас сегодня 100 % населения обеспечены электроэнергией. У нас ведутся довольно долго, продолжительно работы, связанные с диверсификацией топливно-энергетического баланса.

Одним из элементов диверсификации топливно-энергетического баланса республики является строительство и ввод в эксплуатацию атомной станции в Островце, а также большая работа, проводимая государством по вовлечению в баланс местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Тенденции в мировой энергетике, которые происходят с сокращением потребления ископаемых видов топлива, не проходят мимо и для Республики Беларусь. Республика Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению климатическому, у нас есть обязательства, согласно которым мы должны сокращать потребление углеводородов.

Отметим, что за 2018 год доля электричества, полученного от альтернативных источников, увеличилась.