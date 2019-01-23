Самосвалы БелАЗ планируют поставлять на горнодобывающие предприятия Новосибирской области

Новости Беларуси. Деловое сотрудничество Беларуси и Новосибирской области за последнее время значительно активизировалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские партнёры заинтересованы в расширении проекта по модернизации трамвайного парка Новосибирска и в проработке проекта по совместной сборке комбайнов «Гомсельмаш» в Сибири.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Мы хорошо представлены в Новосибирской области всем спектром продукции машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, продуктов питания и других потребительских товаров. У нас есть хорошие перспективы расширения сотрудничества в области поставок карьерных самосвалов БелАЗ для горнодобывающих предприятий Новосибирской области.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:

Какие новые направления сотрудничества? Их нельзя назвать абсолютно новыми, потому что спектр совместных вопросов и так достаточно широкий. Но есть направления, по которым мы видим реальный потенциал увеличения темпов, развитие производственной кооперации. Мы не будем оставлять усилия по организации совместных производств и поставки продукции, комплектующих как на предприятия Республики Беларусь, так и Новосибирской области.