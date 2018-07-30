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В Беларуси ввели административную ответственность за лишние суммы в жировках

30 июля 2018 16:41
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Новости Беларуси. Предпринят очередной шаг для снижения риска переплат за коммуналку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели административную ответственность за лишние суммы в жировках. Должностные лица организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, могут получить предупреждение или штраф до двух базовых величин.

В Беларуси ввели административную ответственность за лишние суммы в жировках-1

Наказывать рублём будут не только за лишние цифры в счетах граждан, но и арендаторов, лизингополучателей жилого помещения, членов организации застройщиков, дольщиков и других пользователей. Поводом для штрафа могут стать, в том числе начисленные в жировках суммы с превышением за основные и дополнительные ЖКУ, а также услуги на оказание которых не заключался договор. При повторном нарушении в течение года, на виновное должностное лицо будет налагаться штраф от четырёх до десяти базовых величин.

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# Проблемы ЖКХ # Экономика # Фотофакт

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