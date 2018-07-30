Форум Беларуси и России: общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов

Новости Беларуси. Минск и Москва готовятся к пятому форуму регионов Беларуси и России. Его в октябре примет Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что участие примут более 2000 человек. Главным событием станет пленарное заседание. В 2018 году его посвятят приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества. Будут работать многочисленные секции – по аграрной политике, цифровой экономике, международной деятельности.

Запланирована и обширная деловая программа: в бизнес-встречах и переговорах примут участие руководители крупнейших компаний двух стран. В дни форума также пройдут неделя интеграции и сотрудничества, встречи молодежи, будет работать выставка ремесел.