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Форум Беларуси и России: общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов

30 июля 2018 06:43
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Новости Беларуси. Минск и Москва готовятся к пятому форуму регионов Беларуси и России. Его в октябре примет Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум Беларуси и России: общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов -1

Ожидается, что участие примут более 2000 человек. Главным событием станет пленарное заседание. В 2018 году его посвятят приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества. Будут работать многочисленные секции – по аграрной политике, цифровой экономике, международной деятельности.

Форум Беларуси и России: общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов -4

Запланирована и обширная деловая программа: в бизнес-встречах и переговорах примут участие руководители крупнейших компаний двух стран. В дни форума также пройдут неделя интеграции и сотрудничества, встречи молодежи, будет работать выставка ремесел.

Форум Беларуси и России: общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов -7

Добавим, за годы проведения форум приобрел формат крупнейшего события в экономике двух стран. Ежегодно на этой площадке заключаются десятки контрактов. Общая сумма портфеля соглашений за 5 лет превысила 930 миллионов долларов. Обе стороны рассчитывают, что и нынешний форум принесет хорошие финансовые результаты.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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