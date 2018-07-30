Новости экономики за 30.07.2018

Новости Беларуси. Энергетики дают возможность производителям повысить эффективность деятельности и конкурентоспособность выпускаемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Цены на электроэнергию для промышленных предприятий снижены на 2,3%. Чтобы это стало возможным, энергоснабжающим компаниям пришлось провести большую работу по снижению издержек, повысить эффективности использования материальных и финансовых ресурсов, а также увеличить объёмы реализуемой энергии.
ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ
Большинство белорусов стремятся начать трудовую деятельность ещё в юношеском возрасте. Почти треть опрошенных молодых людей нашли первую работу в 17-18 лет. Менее 20 % тянут со стартом карьеры до 21-го года. Абсолютное большинство на первом рабочем месте долго не задерживаются, в пределах года увольняются две трети работников, многие из которых даже не выдерживают испытательного срока. И тем не менее, половина юношей и девушек свой первый трудовой опыт характеризуют как положительный.
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