«Мы с радостью оказываем помощь»: белорусские военные помогают аграриям убрать урожай

Новости Беларуси. К уборке урожая подключились белорусские военные. В армии сформировано три специальных сводных автомобильных подразделения. Задействованы более сотни военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Носиков, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Белорусский»:

Помощь – она для работников агропромышленного комплекса всегда, круглый год нужна. Во время уборки, естественно, это неоспоримая помощь. Не хватает транспортной, потому что сейчас одновременно идет и заготовка кормов, и подготовка к осенне-весенним полевым работам, и нужно отправлять госзаказы.

Евгений Хромчик, заместитель командира роты связи войсковой части 33933:

Мы уже работаем здесь неделю. Все свои выходные тратим на сбор урожая. Техника наша исправна, мы с радостью оказываем помощь нашему сельскому хозяйству. Это наша родная земля, она нас кормит.

Десятки бойцов, в частности, задействованы в перевозке урожая. Здесь в помощь и военная техника. Ежедневно личный состав сводного взвода только в столичном регионе перевозит около 1000 тон зерна.