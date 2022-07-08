В Беларуси всё чаще покупают авто с конвейера. В приоритете – легковушки из России

В июне официальные дилеры продали свыше тысячи новых автомобилей. По сравнению с маем продажи подскочили почти в 2,5 раза. Как отмечают эксперты, сегодня основной фактор, влияющий на объемы продаж – дефицит предложения. В мае в России произвели всего четыре тысячи легковых автомобилей. А доминирующее положение на автомобильном рынке нашей страны занимают именно легковушки, произведенные или ввезенные с территории Российской Федерации. Из-за снижения объемов продаж и роста затрат соответственно и снижается эффективность работы автосалонов.

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