С 1 января 2023-го введут налог для самозанятых. Чего ожидать от закона?

Новости Беларуси. С 1 января 2023 года в Беларуси вводится налог на профессиональный доход самозанятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию об этом сборе надо будет предоставлять в одноименное приложение, которое сейчас в стадии разработки. Налог будет исчисляться из полученного дохода, задекларированного налогоплательщиком. Самозанятые станут самостоятельно и в полном объеме декларировать получаемые доходы. Минимальный размер платежа устанавливаться не будет.

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