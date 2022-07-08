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С 1 января 2023-го введут налог для самозанятых. Чего ожидать от закона?

08 июля 2022 18:17
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Новости Беларуси. С 1 января 2023 года в Беларуси вводится налог на профессиональный доход самозанятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января 2023-го введут налог для самозанятых. Чего ожидать от закона?-1

Информацию об этом сборе надо будет предоставлять в одноименное приложение, которое сейчас в стадии разработки. Налог будет исчисляться из полученного дохода, задекларированного налогоплательщиком. Самозанятые станут самостоятельно и в полном объеме декларировать получаемые доходы. Минимальный размер платежа устанавливаться не будет.

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# Налоги # Экономика # Фотофакт

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