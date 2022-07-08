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Беларусь и Китай наращивают товарооборот. Цифра достигла 41 млн долларов

08 июля 2022 17:53
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Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и Китая достиг 41 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай наращивают товарооборот. Цифра достигла 41 млн долларов-1

Как сообщает Белорусская универсальная товарная биржа, по итогам первого полугодия 2022-го, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года цифра увеличилась в 1,5 раза. Наибольший интерес среди белорусских товаров у китайских покупателей вызывают обрезные пиломатериалы хвойных пород. В свою очередь, для нашей страны самыми востребованными товарами из Китая стала продукция черной металлургии – листовой прокат и бесшовные стальные трубы. А накануне заключена первая сделка по реализации сухого обезжиренного молока в Китай. Объем пилотной партии составил 75 тонн.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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