Белорусы чаще продают валюту, чем покупают. Разница – 405 млн долларов

Разница составила почти 405 миллионов долларов США. При этом в первый месяц лета чистый спрос на иностранную валюту – свыше 41 миллиона долларов. В сравнении с юрлицами тенденция обратная. По данным Нацбанка, предприятия в валютном эквиваленте купили на 638,5 миллиона долларов больше, чем продали.

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