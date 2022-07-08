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Белорусы чаще продают валюту, чем покупают. Разница – 405 млн долларов

08 июля 2022 17:55
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Новости Беларуси. Итоги первого полугодия 2022-го: белорусы чаще продавали иностранную валюту, чем покупали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы чаще продают валюту, чем покупают. Разница – 405 млн долларов-1

Разница составила почти 405 миллионов долларов США. При этом в первый месяц лета чистый спрос на иностранную валюту – свыше 41 миллиона долларов. В сравнении с юрлицами тенденция обратная. По данным Нацбанка, предприятия в валютном эквиваленте купили на 638,5 миллиона долларов больше, чем продали.

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# Валюта # Экономика # Фотофакт

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