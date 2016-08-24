Новости Беларуси. В Беларуси в 2016 году планируют собрать 9 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом. Такую цифру озвучили в сельскохозяйственном ведомстве страны.

Массовая уборка зерновых вот-вот завершится. По намолоту лидирует Минская область. Здесь аграрии собрали почти два миллиона тонн зерна. За центральным следуют Брестский, Гомельский, Гродненский и Могилевский регионы. Продолжается уборка урожая на севере Беларуси. Там неубранными остаются почти 100 тысяч гектаров. Закончить в срок уборочную витебским аграриям помешала погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы сегодня намолотили 6 млн 733 тысячи тонн, убрали 2 млн га. Нам еще предстоит убрать 131 тысячу га зерновых. Плюс фермерские хозяйства, население. И в целом складывается у нас 8 млн 800 тысяч тонн.