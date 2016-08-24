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Уборочная-2016: вес хлебного каравая приближается к 7 млн т, убрано более 93% полей

24 августа 2016 06:03
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Новости Беларуси. Вес хлебного каравая приближается к 7 миллионам тонн. Битва аграриев за урожай близка к завершению. Убрано боле 93 процентов полей. Хозяйства Брестской области уже практически справились с жатвой. Им осталось около 60 гектаров злаковых и бобовых культур на отдельных участках в Барановичском и Кобринском районах. Остальные хозяйства региона полностью завершили уборку зерновых.

В темпе трудятся и аграрии Могилевской области. Они планируют финишировать к концу недели, но при условии, что не подведет погода. Лидерство же по намолоту зерна у столичного региона. В Минской области убрано более 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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